Экс-мэр Киселевска погиб в перестрелке с бандитами, напавшими на его дом
В ночь на 1 ноября злоумышленники совершила налет на загородный дом Сергея Лаврентьева. Супруга бывшего мэра заметила силуэты двух людей и свет фонарика на участке. Лаврентьев взял ружье и вышел во двор, после чего раздались выстрелы
Бывший мэр Киселевска Кемеровской области Сергей Лаврентьев погиб в результате перестрелки с бандитами. Перед смертью экс-чиновник смог застрелить одного из нападавших.
В ночь на 1 ноября злоумышленники совершила налет на загородный дом Сергея Лаврентьева. Супруга бывшего мэра заметила силуэты двух людей и свет фонарика на участке. Лаврентьев взял ружье и вышел во двор, после чего раздались выстрелы. Женщина обнаружила во дворе тело своего мужа и тело одного из нападавших. Остальные скрылись на пяти машинах. По разным данным, злоумышленников было двое или пятеро.
Для поимки преступников полиция объявила план «Перехват», сообщает портал VSE42.Ru.
Следователи в качестве основной рассматривают версию о разбойном нападении. Также выяснилось, что убитый злоумышленник приехал в Киселевск из соседнего города.
Сергей Лаврентьев был главой администрации Киселевска в течение 16 лет. В ноябре 2018 года он ушел в отставку по собственному желанию. Это произошло через три месяца после очередного вступления в должность.
Лаврентьев является почетным гражданином Киселевска. Имеет несколько наград - орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаки «Трудовая слава» I, II, III степеней.