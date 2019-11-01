Суд приговорил бизнесмена из списка Бориса Титова к 3 годам колонии
Бизнесмен Андрей Каковкин которого омбудсмен Титов уговорил вернуться в Россию приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Соответствующее решение принял Кировский райсуд Ростова-на-Дону
Бизнесмен Андрей Каковкин которого омбудсмен Титов уговорил вернуться в Россию приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Соответствующее решение принял Кировский райсуд Ростова-на-Дону.
Глава ООО «Торговый дом «ГРИФ»» стал первым бизнесменом из «списка Титова», который получил реальный срок после своего возвращения в Россию.
Суд установил, что Андрей Каковкин вступил в сговор с учредителем фирмы «ДИТИС» Баскаковым в 2015 года похитил 10 млн рублей, принадлежащих ООО «МКТ», сообщает «Интерфакс».
Напомним, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов передал президент Владимиру Путину список беглых бизнесменов, которые хотели бы вернуться в России, но не могут это сделать из-за уголовного преследования. Власти обещали беспристрастно рассмотреть дела этих предпринимателей и не заключать их под стражу на время следствия.
Андрей Каковкин первым вернулся в Россию, но его арестовали и отправили в СИЗО. Позже его отпустили, а дело против него закрыли. Спустя некоторое время расследование в отношении ростовского бизнесмена было возобновлено.