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Москва
01 ноября 00:12

Московский суд присудил родителям заболевших дизентерией детей компенсации в 10 тысяч рублей

Мещанский райсуд Москвы признал компании «Конкорд» и «Вито-1», которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, виновными в массовом отправлении детей в дошкольных и школьных учреждениях столицы в конце 2018 года

Московский суд присудил родителям заболевших дизентерией детей компенсации в 10 тысяч рублей
Фото: Infox.ru

Мещанский райсуд Москвы признал компании «Конкорд» и «Вито-1», которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, виновными в массовом отправлении детей в дошкольных и школьных учреждениях столицы в конце 2018 года. Таким образом суд официально признал факт массового заболевания детей дизентерией, что московские власти всячески пытались скрыть от общественности.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая представляла интересы родителей пострадавших детей, сообщила в Twitter, что суд постановил взыскать с поставщиков питания в школы и детские сады 245 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Каждая семья получит выплаты в размере всего 10-15 тысяч рублей. Соболь назвала размер таких компенсаций «мизерным».

Истцы также требовали оплатить расходы на лечение пострадавших детей, но суд им в этом отказал.

«Московские власти под управлением Сергея Собянина сделали ВСЕ, чтобы скрыть отравления детей. Сегодня же мы добились признания факта небезопасного и некачественного питания в садах города. Публичное признание проблемы - это очень важно», - прокомментировала решение суда Любовь Соболь.

Юрист также отметила, что страдания каждого из малышей от дизентерии столичный суд оценил всего в 10 тысяч рублей, зато ущерб репутации комбината питания «Московский школьник» (его также связывают с Евгением Пригожиным) от ролика Фонд борьбы с коррупцией суд оценил в 88 млн рублей.

«Дети были отравлены во время нахождения в московских детсадах (температура 38, кровавый понос, госпитализация, год на особом питании) - компенсация в 10-15 тысяч рублей. Компании «Московский школьник» не понравилось видео - компенсация в 88 млн рублей. Приоритеты властей», - отметила Любовь Соболь.

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