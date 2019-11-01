Глава Кубани и его зам во время мероприятия забыли выключить микрофон и «наговорили лишнего»
Вениамин Кондратьев и его первый заместитель Андрей Алексеенко во время участия в публичном мероприятии в Армавире забыли выключить микрофон и обсудили некоторые аспекты внутренней политики региона
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и его первый заместитель Андрей Алексеенко во время участия в публичном мероприятии в Армавире забыли выключить микрофон и обсудили некоторые аспекты внутренней политики региона.
Региональный портал «ЗА Краснодар» сообщает, что глава Кубани рассказал своему заму о том, какую пользу он извлекает от сотрудничества с руководителем «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андреем Рудомахой. Последний недавно был привлечен к административной ответственности за сотрудничество с «нежелательной организацией».
Вениамин Кондратьев в приватной, как он думал, беседе с Андреем Алексеенко обсудил и методы политической борьбы с партией КПРФ. В частности речь идет о недопуске «неугодных» политических деятелей на мероприятия, а также использовать цензуру и редактировать информацию о любых мероприятиях.
Губернатор и его собеседник также обсудили проблемы «Единой России» и констатировали, что партия власти практически уже не существует. Помимо этого, в беседе были упомянуты мэр Краснодара Евгений Первышов и «его возможное участие в заговоре против губернатора».
В администрации Краснодарского края слив приватной беседы губернатора и его зама пока не прокомментировали.