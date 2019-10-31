В Нарьян-Маре пьяный мужчина ворвался в детский сад и зарезал спящего ребенка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». По обвинению в совершении преступления задержан 36-летний житель Денис Поздеев. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
В Нарьян-Маре вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад «Сказка» во время тихого часа и убил 6-летнего мальчика.
Региональный портал Nao24 сообщает, что преступление было совершено в детском саду «Сказка» на улице 60-летия СССР. Во время тихого часа в помещение ворвался мужчина и нанес удар ножом в шею спящему 6-летнему ребенку. Мальчик скончался.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». По обвинению в совершении преступления задержан 36-летний житель Денис Поздеев. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На допросе Поздеев заявил, что слышал голоса, которые призывали его совершить убийство, чтобы «жить вечно».
Местные жители в соцсетях пишут, что задержанный состоял на учете у нарколога по алкоголизму, а накануне происшествия он вместе с приятелями выпивал в ночном клубе «Адреналин», который нарьянмарцы считают злачным местом и давно просят власти его закрыть. Клуб находится на той же улице, что и детский сад.
Также сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, которые должны были обеспечивать безопасность детей.