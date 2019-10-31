Хабаровский сенатор и депутат сложил с себя полномочия из-за погашенной судимости
Депутат Хабаровской краевой думы от партии ЛДПР Дмитрий Приятнов, который был назначен представителем региона в Совете Федерации, написал заявление о сложении с себя полномочий депутата и сенатора
Депутат Хабаровской краевой думы от партии ЛДПР Дмитрий Приятнов, который был назначен представителем региона в Совете Федерации, написал заявление о сложении с себя полномочий депутата и сенатора. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель фракции ЛДПР в хабаровском парламенте Сергей Зюбр.
Дмитрий Приятнов избрался в Хабаровскую краевую думу по списку ЛДПР в сентябре текущего года. В середине октября региональный избирком разместил информацию о том, что у депутата имеется судимость за подделку документов. Но эта судимость была погашена еще в 2009 году.
23 октября Дмитрия Приятнова выбрали представителем краевой думы в сенате.
После публикации сведений о судимости депутата губернатор региона Сергей Фургал (ЛДПР) призвал его добровольно сложить с себя полномочия.
Одновременно с этим ЦИК сообщил о проведении проверки хабаровского избиркома, который с опозданием сообщил о погашенной судимости Приятнова.