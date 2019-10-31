На московском рынке жилья появились квартиры по 11 квадратных метров
В Москве в продаже появились самые маленькие по площади квартиры за всю историю столичного рынка жилья. Покупателям предлагают квартиры площадью всего 11,1 кв. м и 11,6 кв. м. в новостройках в районах Западное Дегунино и Нижегородский
В Москве в продаже появились самые маленькие по площади квартиры за всю историю столичного рынка жилья. Покупателям предлагают квартиры площадью всего 11,1 кв. м и 11,6 кв. м. в новостройках в районах Западное Дегунино и Нижегородский.
В агентстве недвижимости «Метриум» отметили, что по своей площади такие студии меньше парковочного места для автомобилей (13,25 кв. м по государственным нормативам).
Участники рынка недвижимости говорят, что раньше рекорд по самой маленькой площади принадлежал квартире в 33 кв. м. Таким образом, за последние семь дней минимальная площадь квартиры в Москве уменьшилась в три раза.
Эксперты отметили, что снижение площади жилья является общемировой тенденцией. Например, в Гонконге есть в продаже квартиры по 9 кв. м, сообщают «Ведомости».