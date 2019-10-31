Климатологи предупредили об угрозе затопления домов сотен миллионов человек
По мнению ученых, даже в случае принятия срочных мер по сокращению выброса в атмосферу парниковых газов уровень Мирового океана к концу 21 века повысится на 50 см. При неблагоприятном прогнозе - вода поднимется на 2 метра
Климатологи предупредили об угрозе затопления сотен миллионов домов в связи с изменением климата и повышения уровня воды в морях.
В журнале Nature опубликована статья, в которой говорится о том, что около миллиарда человек проживают в районах, лежащих не более чем на 10 м выше уровня моря. В ближайшие несколько десятков лет многим этим людям придется покинуть свои дома в связи с угрозой их затопления.
По мнению ученых, даже в случае принятия срочных мер по сокращению выброса в атмосферу парниковых газов уровень Мирового океана к концу 21 века повысится на 50 см. При неблагоприятном прогнозе уровень Мирового океана поднимется на 2 метра, а это уже что приведет к затоплению территорий, на которых проживают сотни миллионов человек.
К 2050 году районы, где проживают примерно 300 млн человек, окажутся ниже уровня среднегодового прибрежного паводка, что означает угрозу сильного наводнения минимум раз в год, сообщает РБК.
Климатологи призывают власти немедленно принять меры для предотвращения экономической и гуманитарной катастрофы.
Больше других наводнения грозят прибрежным районам Китая, Бангладеш, Индии, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Филиппин и Японии, а также Великобритании, Бразилии, Египта и Нигерии. При этом малые островные государства и вовсе могут исчезнуть.