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31 октября 10:55

Американская корпорация Apple купила товарный знак у фирмы из Зеленограда

Американская корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой выпускались гаджеты с RFID-метками. Речь идет о сделке по передаче торгового знака AIRTAG

Американская корпорация Apple купила товарный знак у фирмы из Зеленограда

Американская корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой выпускались гаджеты с RFID-метками. Речь идет о сделке по передаче торгового знака AIRTAG.

В компании ISBC сообщили РБК, что из-за условий конфиденциальности они не могут разглашать подробности сделки с Apple.

Под товарным знаком AIRTAG фирма из Зеленограда почти пять лет выпускала RFID-брелоки для проектов в области идентификации. Эти устройства были сертифицированы в качестве платежного средства международными системами MasterCard иVisa.

Ранее компания Apple сообщила о планах выпустить новый гаджет под торговой маркой AirTag. Это аксессуар, который будет отслеживать местоположение мелких предметов. Устройство будет представлять собой RFID-метку, которую можно прикрепить к любому предмету и отследить его местоположение через приложение.

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