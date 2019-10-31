СКР предупредил граждан о мошенниках, которые представляются следователями
Следственный комитет России предупредил о мошенниках, которые звонят гражданам, представляются сотрудниками ведомства, сообщают о расследовании уголовных дел и требуют крупные суммы для «решения вопроса»
Следственный комитет России предупредил о мошенниках, которые звонят гражданам, представляются сотрудниками ведомства, сообщают о расследовании уголовных дел, по которым они якобы проходят потерпевшими и требуют крупные суммы для дальнейшего «решения вопроса».
В СКР поступило несколько жалоб от россиян, которые лично столкнулись с мошенничеством. Граждане рассказали, что неизвестные звонят по телефону и представляются сотрудниками Следственного комитета, а также других госструктур. Затем они сообщают людям о том, что они проходят потерпевшими по уголовным делам, возбужденным «по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств» и предоставляют некие «правовые документы».
Далее злоумышленники требуют с «потерпевших» крупные суммы денег якобы для «обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда», сообщает РБК.
В СКР предупредили доверчивых граждан, что возмещение морального вреда не предполагает того, чтобы потерпевшие сами платили какие-либо взносы или делали переводы. Ведомство также просит обращаться в правоохранительные органы тех, кто лично столкнулся с мошенниками.