Facebook заблокировала десятки связанных с «поваром Путина» аккаунтов из-за вмешательства в дела стран Африки
Соцсеть ликвидировала три сети аккаунтов, которые пытались влиять на общественное мнение в странах Африки
Администрация соцсети Facebook ликвидировала три сети аккаунтов, которые пытались влиять на общественное мнение в странах Африки. Все эти заблокированные аккаунты имеют российское происхождение и связаны с «фабрикой троллей» бизнесмена Евгении Пригожина, известного по прозвищу «повар Путина».
В сообщении соцсети говорится, что первая сеть состояла из 35 аккаунтов, 53 страниц и семи групп непосредственно в Facebook и еще пяти аккаунтов в Instagram. Через эти страницы российские власти пытались влиять на ситуацию в Мадагаскаре, Центральной Африканской Республике, Мозамбике, Демократической республике Конго, Кот-д’Ивуаре и Камеруне. На страницах размещались посты о российской политике в Африке, местных выборах, а также критиковалась политика Франции и США, сообщают «Ведомости».
Вторая сеть включала 17 аккаунтов, 18 страниц и три группы в Facebook, а также шесть аккаунтов в Instagram. В этих аккаунтах публиковались новости государственных российских СМИ - RT и Sputnik, а также суданского государственного агентства SUNA.
Третья сеть насчитывала 14 аккаунтов, 12 страниц, одну группу в Facebook и один аккаунт в Instagram. На этих страницах публиковались новости о Ливии.
Компания Евгения Пригожина «Конкорд» сообщила, что не имеет никакого отношения к заблокированным администрацией Facebook аккаунтам.