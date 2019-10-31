Генпрокуратура займется нарушениями на скандальных муниципальных выборах в Петербурге
Президент Владимир Путин поручил генпрокурору Юрию Чайке провести проверку обращений в правоохранительные органы по факту нарушений на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге
Президент Владимир Путин поручил генпрокурору Юрию Чайке провести проверку обращений в правоохранительные органы по факту нарушений на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала муниципальную избирательную кампанию в северной столице самой грязной в современной истории России.
Элла Памфилова сообщила, что петербургский горизбирком не смог выполнить ее поручение и проанализировать причины нарушений на прошедших выборах, прислав вместо детального анализа 4 тысячи копий постановлений городской комиссии.
«Нас в большей степени интересует, какие причины привели к этой ситуации, как формировались избирательные комиссии, кто были эти люди, качки, которые стояли в искусственных очередях, по чьему заказу они там были и что они там делали? По каким причинам и кто скрывал объявление выборов?», - заявила глава ЦИК, слова которой приводит портал Znak.com.
Элла Памфилова отметила, что горизбирком, например, не предоставил в ЦИК информацию о нарушениях в избирательной комиссии муниципального округа (ИКМО) Черная речка, члены которой отказались исполнять несколько решений судов и регистрировать кандидата.
«Черная речка - это что, священная корова? Есть избиркомы, которые как священные коровы пасутся на этом поле фальсификаций, нарушений, административного давления. Если вы не выявите причинно-следственные связи, почему так происходит, вся работа рухнет», - возмутилась г-жа Памфилова.
Теперь нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге займется генпрокуратура.