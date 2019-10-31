Фигурант дела «Сети» объявил голодовку в знак поддержки всех политзаключенных
Фигурант экстремистского дела «Сети» Виктор Филинков объявил голодовку в СИЗО в знак поддержки всех политзаключенных в России. Об акции протеста сообщил «МБХ медиа» его адвокат Виталий Черкасов
Фигурант экстремистского дела «Сети» Виктор Филинков объявил голодовку в СИЗО в знак поддержки всех политзаключенных в России. Об акции протеста сообщил «МБХ медиа» его адвокат Виталий Черкасов.
Защитник сообщил, что накануне посетил Виктора Филинкова, а тот сообщил ему о начатой голодовке. «Требований никаких не высказал, будет таким образом осуществлять поддержку политзаключенных», - сообщил Виталий Черкасов.
Виктор Филинков также пожаловался своему защитнику на проблемы со здоровьем. Он просил администрацию СИЗО предоставить ему возможность пройти обследование у конкретных врачей, но получил отказ.
Всего по делу «Сети» проходят 10 человек. Это Виктор Филинков, Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов, Василий Куксов, Игорь Шишкин, Юлий Бояршинов, Максим Иванкин и Михаил Кульков. По версии следствия, обвиняемые создали террористическую организацию с целью осуществления государственного переворота. Фигуранты дела считают уголовное дело против них провокацией спецслужб. Некоторые из них жаловались на попытки силовиков выбить из них нужные показания с помощью пыток.