Потерпевших полицейских из дела Самариддина Раджабова попросили проверить на профпригодность
Председатель общественной организации «Открытая Россия» обратилась к главе МВД с просьбой проверить на профпригодность полицейских, которые проходят потерпевшими по делу Самариддина Раджабова
Председатель общественной организации «Открытая Россия» Анастасия Буракова обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить на профпригодность полицейских, которые проходят потерпевшими по делу участника протестной акции 27 июля Самариддина Раджабова. Согласно показаниям полицейских, они восприняли как реальную угрозу звук падающей на асфальт пластиковой бутылки.
Анастасия Буракова в своем письме напомнила, что среди квалификационных требований сотрудников полиции есть положение о психологической экспертизе на профпригодность. Активистка выразила мнение, что либо эта экспертиза в отношении трех полицейских из дела Раджабова не проводилась, либо она проводилась с ошибками, раз офицеры испугались звука пластиковой бутылки.
Буракова просит провести повторную психологическую экспертизу сотрудников МВД и определить их профессиональную пригодность. «Если потерпевшие не лжесвидетельствуют, то они не пригодны для службы в полиции», - отметила председатель «Открытой России».
Напомним, что изначально потерпевшим по делу Самариддина Раджабова проходил один полицейский по фамилии Линник. Сначала он утверждал, что брошенная активистом бутылка попала в него и причинила физическую боль. Видеозаписи с места событий показали, что пластиковая бутылка упала на асфальт и никого не задела, а Линник стал утверждать, что звук падающего предмета его испугал и он воспринял это как угрозу своему здоровью.
Позже в деле появились еще двое потерпевших полицейских, которые до этого утверждали, что вообще не видели никакой бутылки. Третий предполагаемый потерпевший Виталий Максидов отказался от предложенной ему роли и уволился из полиции.
В интервью проекту Baza Максидов рассказал, что прилетевшая откуда-то бутылка просто упала на землю и не могла причинить никакого вреда. Он отказался признавать себя потерпевшим по делу Самариддина Раджабова.