Верховный суд запретил силовым ведомствам использовать декларации об амнистии капиталов
Верховный суд России разъяснил законодательство о добровольно поданных декларациях об амнистии капиталов и указал на «абсолютный запрет» использовать их в качестве доказательств в уголовных делах
Верховный суд России разъяснил законодательство о добровольно поданных декларациях об амнистии капиталов и указал на «абсолютный запрет» использовать их в качестве доказательств в уголовных делах. Соответствующее разъяснение высшей судебной инстанции было утверждено 30 октября.
В документе за подписью зампредседателя Верховного суда Владимира Давыдова говорится, что амнистия капиталов подразумевает освобождение от ответственности по некоторым экономическим преступлениям после добровольного декларирования имущества, сообщает РБК.
В разъяснении ВС РФ указывается, что сведения из деклараций об амнистии капиталов являются налоговой тайной, а режим хранения таких сведений и документов и доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы. Остальные ведомства не имеют права получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на основании судебного решения.
Действующее законодательство также предусматривает специальную гарантию в виде освобождения от уголовной ответственности по налоговым преступлениям для лиц, добровольно подавших декларацию в рамках амнистии капиталов.
Официальное разъяснение Верховного суда последовало после того, как судья этой инстанции Александр Ботин признал законным изъятие сотрудниками ФСБ декларации об амнистии капиталов бизнесмена Валерия Израйлита, на основании которой его обвинили в незаконном выводе капитала. Силовики принудительно изъяли у Федеральной налоговой службы декларацию об иностранных компаниях и зарубежных счетах совладельца порта «Усть-Луга».
Теперь защита Валерия Израйлита требует возбудить против сотрудников ФСБ дело по факту незаконного получения и разглашения налоговой тайны.