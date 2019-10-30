Эксперты РАНХиГС предупредили о возможном дефиците продуктов питания
Эксперты Института обнародовали доклад, в котором говорится о риске возникновения дефицита продуктов питания в России в случае достижения целевых показателей по экспорту сельхозпродукции
Эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС обнародовали доклад, в котором говорится о риске возникновения дефицита продуктов питания в России в случае достижения целевых показателей по экспорту сельхозпродукции.
По мнению экономистов, существующий дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы по импортозамещению и экспорту. Однако же если эти цели будут достигнуты, то это может привести к проблемам с удовлетворением внутренних потребностей в сельхозпродукции. При таком раскладе внутреннее потребление сократится на 10%, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад.
В докладе также отмечается, что для достижения целей по росту экспорта и импортозамещению необходимы высокие темпы развития сельскохозяйственной отрасли. Однако государственная программа предусматривает вполне скромные темпы прироста валового выпуска отрасли - всего 15,1% за 8 лет. Одновременно с этим экспорт продукции агропромышленного комплекса в 2025 году должен вырасти в 2,2 раза и составить 45 млрд долларов.