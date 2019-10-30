Генпрокуратура придумала способ вернуть беглых бизнесменов обратно в Россию
Генпрокуратура предложила внести изменения в УПК, которые позволят сбежавшим из России фигурантам экономических дел вернуться в страну. Взамен от них потребуется участие в следственных действиях
Генпрокуратура предложила внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), которые позволят сбежавшим из России фигурантам экономических дел вернуться в страну. Взамен от них потребуется участие в следственных действиях.
В письме заместителя генпрокурора России Виктора Гриня на имя бизнес-омбудсмена Бориса Титова говорится, что предлагаемые поправки в УПК должны гарантировать предпринимателям во время расследования меру пресечения, которая не связана с лишением свободы, сообщает РБК.
В прокуратуре отметили, что действующие нормы не накладывают на бизнесменов никакой ответственности за неявку к следователям, поэтому они часто уезжают из страны, а этот факт не позволяет выносить решения в их пользу.
Виктор Гринь также отметил, что семь фигурантов лондонского «списка Титова» были сняты с розыска. Восемь бизнесменов вернулись в Россию, участвуют в следственных действиях и находятся на свободе.