Мэрия Москвы выделит «дружественным» СМИ 15 млрд рублей
Мэрия Москвы выделит «дружественным» средствам массовой информации из бюджета 15 млрд рублей. Об этом стало известно во время обсуждения проекта городского бюджета в Мосгордуме
Мэрия Москвы выделит «дружественным» средствам массовой информации из бюджета 15 млрд рублей. Об этом стало известно во время обсуждения проекта городского бюджета в Мосгордуме.
Фактически при мэре Сергее Собянине финансирование провластных СМИ выросло в два раза. Так, если в 2011 году СМИ получили из городского бюджета 8,5 млрд рублей, то в 2020 году они получат уде 15 млрд рублей. И это притом, что бюджет Москвы в следующем году будет дефицитным.
Большую часть из выделенных средств получат газета «Вечерняя Москва» и телеканал «ТВ-Центр». Также в списке получателей бюджетных средств - телеканалы «Москва 24» и «Москва Доверие», две радиостанции, портал m24.ru, агентство новостей «Москва», 130 районных и 12 окружных изданий.
«Новые известия» со ссылкой на финансовую отчетность в базе данных «СПАРК» сообщают, что «Москва Медиа», «Вечерняя Москва» и «ТВ Центр» работают в убыток. Например, по итогам прошлого года убыток «Москва Медиа» составил 126 млн рублей, а «ТВ Центра» - 200 млн рублей.
Стоит отметить, что расходы на содержание провластных СМИ в 2020 году превысит расходы на охрану окружающей среды и охрану здоровья матери и ребенка.