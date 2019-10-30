Операторы связи попросили у правительства субсидий на покупку оборудования в рамках исполнения «закона Яровой»
Российские операторы связи МТС, Ростелеком, «Мегафон», «Вымпелком», а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» обратились к главе правительства с просьбой субсидировать их затраты на покупку оборудования в рамках исполнения норм «закона Яровой»
Российские операторы связи МТС, Ростелеком, «Мегафон», «Вымпелком», а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» обратились к главе правительства с просьбой субсидировать их затраты на покупку оборудования в рамках исполнения норм «закона Яровой» о хранении данных.
В Министерстве коммуникаций и связи РФ агентству Reuters подтвердили информацию о получении соответствующего письма от операторов связи.
Напомним, что «закон Яровой» обязывает операторов связи хранить данные о звонках своих пользователей, а также их переписку. Затраты на покупку технических средств для хранения такого объема данных оцениваются в 10-20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи в течение следующих пяти лет.
Операторы связи в своем письме напомнили властям о том, что нацпроект «Цифровая экономика» предусматривает меры поддержки российских производителей телекоммуникационного оборудования, в том числе льготного кредитования покупателей такой продукции.