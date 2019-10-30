Дмитрий Медведев поручил МВД и ФСБ повысить к себе доверие со стороны бизнесменов
Премьер-министр России поручил МВД, ФСБ и Росгвардии при участии Минэкономразвития подготовить предложения по повышению доверия предпринимателей к правоохранительным органам и судам
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД, ФСБ и Росгвардии при участии Минэкономразвития подготовить предложения по повышению доверия предпринимателей к правоохранительным органам и судам.
Глава правительства также рекомендовал привлечь к решению обозначенной проблемы Следственный комитет, Генпрокуратуру, Верховный суд, бизнес-омбудсмена и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Поручение Медведева должно быть выполнено до 16 декабря текущего года.
Дмитрий Медведев заявил, что в России необходимо улучшить деловой климат, что повлечет за собой рост ВВП, сообщает РБК.
Отметим, что сотрудники ФСБ в последнее время довольно часто вмешиваются в дела бизнесменов. Наиболее яркими примерами такого вмешательства стали дело в отношении руководства инвестиционного фонда Baring Vostok, в основе которого лежит корпоративный конфликт, а также дело бизнесмена Валерия Израйлита, которое возбудили на основании незаконно изъятой декларации об амнистии капиталов.