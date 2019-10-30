Губернатор Белгородской области решил отменить домашнее задание в школах региона
Евгений Савченко не исключил отмены домашних заданий в школах региона. Чиновник считает, что «домашка» травмирует как учащихся, так и педагогов
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко не исключил отмены домашних заданий в школах региона. Чиновник считает, что «домашка» травмирует как учащихся, так и педагогов.
Евгений Савченко написал в соцсети «ВКонтакте», что на мысль об отмене домашних заданий в школах его натолкнуло выступление стендап-комика Алексея Щербакова под названием «О начале школьной жизни сына».
«Видео веселое, своеобразное, но справедливое. Домашние задания - это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От нее будем уходить. Все ДЗ нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня», - отметил белгородский губернатор.
Евгений Савченко также сообщил, что поручил Департаменту образования региона изучить вопрос об отмене домашних заданий в школах.