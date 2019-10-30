Сотрудник полиции отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился
Сотрудник МВД по фамилии Максидов отказался быть потерпевшим по резонансному «московскому делу» и уволился из органов после разгона протестного митинга 27 июля
Сотрудник МВД по фамилии Максидов отказался быть потерпевшим по резонансному «московскому делу» и уволился из органов после разгона протестного митинга 27 июля.
Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин сообщил «МБХ медиа», что Максидова допросили в качестве свидетеля и предложили ему стать потерпевшим по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Полицейский отказался и уволился.
Бадамшин уточнил, что Максидов должен был быть потерпевшим по эпизоду, который инкриминируют Самариддину Раджабову. Напомним, что молодого человека обвиняют в том, что во время акции он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских «с целью оказать на них давление». Изначально по этому делу проходил один сотрудник МВД по фамилии Линник, а позже стало известно, что потерпевших по делу уже четверо. Силовики заявили, что звук падающей бутылки их очень напугал. Самариддину Раджабову предъявлено обвинение в угрозе применения насилия.
По словам Сергея Бадамшина, в заключении было трое новых потерпевших - полицейские Комбаров, Внуков и Максидов, которые до этого заявляли, что вообще не видели брошенной бутылки.