Эксперты сообщили об экстремальном загрязнении реки Сисим после прорыва дамбы
Росгидромет зафиксировал в реке Сисим в Красноярском крае экстремальное превышение допустимой доли тяжелых металлов. Это произошло после прорыва дамбы на золотом прииске, в результате которого погибли 17 человек
Росгидромет зафиксировал в реке Сисим в Красноярском крае экстремальное превышение допустимой доли тяжелых металлов. Это произошло после прорыва дамбы на золотом прииске, в результате которого погибли 17 человек.
Специалисты Росгидромета взяли пробы в реке Сисим 20 октября, то есть на следующий день после аварии. Результаты анализа показали, что предельно допустимая концентрация (ПДК) меди превышена в 200 раз, цинка - в 19 раз, а свинца - в пять раз.
21 октября Росгидромет повторно взял пробы на месте прорыва дамбы, которые показали практические такие же результаты, сообщает «Дождь».
Напомним, в ночь на 19 октября в районе реки Сейба произошел прорыв дамбы, в результате чего разрушились еще четыре дамбы. Согласно последним данным, на погибли 17 работников прииска, проживавшие в затопленном поселке.