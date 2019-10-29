Расходы бюджета Москвы на выплату зарплат чиновникам вырастут на 43%
В проекте городского бюджета на 2020-2022 годы указано, что на выплаты персоналу городских и муниципальных органов и казенных учреждений предлагается выделить 88,3 млрд рублей, что на 26,3 млрд рублей больше, чем планировалось выделить ранее
Расходы московского бюджета на оплату труда чиновников вырастут в 2020 году на 43%. В проекте городского бюджета на 2020-2022 годы указано, что на выплаты персоналу городских и муниципальных органов и казенных учреждений предлагается выделить 88,3 млрд рублей, что на 26,3 млрд рублей больше, чем планировалось выделить в период с 2019 по 2021 гг.
По данным «Открытых медиа», в действующем проекте бюджета говорится, что на оплату труда чиновников в 2019, 2020 и 2021 годах выделят 20,1 млрд, 20,6 млрд и 21,3 млрд рублей соответственно. Однако в новом проекте бюджета эти расходы в 2020, 2021 и 2022 гг. вырастут до 28,7 млрд, 29,2 млрд и 30,4 млрд рублей соответственно.
В процентном соотношении расходы на оплату труда чиновников в 2020 году увеличатся на 43% по сравнению с текущим годом.
Сейчас средняя заработная плата госслужащего в Москве составляет 90 тысяч рублей в месяц. После повышения они будут получать в среднем 120 тысяч рублей.