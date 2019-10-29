Минэкономразвития потратит на изучение бедности 1,3 млрд рублей
Российские чиновники взялись за изучение бедности в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина о сокращении числа живущих за чертой бедности граждан в два раза к 2024 году
Минэкономразвития потратит на внедрение нового способа изучения бедности 1,3 млрд рублей из бюджета.
МЭР планирует повысить качество статистики бедности в России и усилить адресность социальной помощи нуждающимся гражданам от государства, сообщает РБК.
Росстат с 2020 года должен каждый год верифицировать данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России. В правительстве уверены, что это повысит качество статистической оценки.
Российские чиновники взялись за изучение бедности в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина о сокращении числа живущих за чертой бедности граждан в два раза к 2024 году.