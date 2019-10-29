Власти решили сократить количество моногородов в два раза. Всем не поможешь
Соответствующее заявление сделал ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономической политике Павел Склянчук
В России количество моногородов может сократиться в два раза – с 321 до 170. Соответствующее заявление сделал ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономической политике Павел Склянчук.
Первоначально власти планировали выделить дополнительно 18,6 млрд рублей на поддержку моногородов, однако комиссия это предложение не поддержала.
«Известия» со ссылкой на письмо главы Минэкономразвития Максима Орешкина главе комитета по экономической политике Сергею Жигареву сообщает, что в следующем году чиновники проведут пересмотр перечня моногородов и, скорее всего, сократят этот список.
В Минэкономразвития заверили, что на первом этапе список моногородов сильно сокращать не планируется, поскольку «кризисные города» нельзя оставить без поддержки государства. Ранее власти намеревались выделить на развитие моногородов дополнительно 18,6 млрд рублей в 2019 году и еще по 6 млрд рублей в 2020, 2021 и 2022 годах. Однако данная инициатива не была поддержана правительственной комиссией.
Сейчас к кризисным относят 99 моногродов. Наиболее проблемные моногорода расположены в Челябинской области, Забайкальском крае, Хакасии и Карелии.