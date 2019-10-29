Меню
Экономика
Сбербанк – многоголовое чудище Грефа
Экономика
29 октября 11:33

Власти решили сократить количество моногородов в два раза. Всем не поможешь

Соответствующее заявление сделал ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономической политике Павел Склянчук

Власти решили сократить количество моногородов в два раза. Всем не поможешь
Фото: m.gazeta.ru

В России количество моногородов может сократиться в два раза – с 321 до 170. Соответствующее заявление сделал ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономической политике Павел Склянчук.

Первоначально власти планировали выделить дополнительно 18,6 млрд рублей на поддержку моногородов, однако комиссия это предложение не поддержала.

«Известия» со ссылкой на письмо главы Минэкономразвития Максима Орешкина главе комитета по экономической политике Сергею Жигареву сообщает, что в следующем году чиновники проведут пересмотр перечня моногородов и, скорее всего, сократят этот список.

В Минэкономразвития заверили, что на первом этапе список моногородов сильно сокращать не планируется, поскольку «кризисные города» нельзя оставить без поддержки государства. Ранее власти намеревались выделить на развитие моногородов дополнительно 18,6 млрд рублей в 2019 году и еще по 6 млрд рублей в 2020, 2021 и 2022 годах. Однако данная инициатива не была поддержана правительственной комиссией.

Сейчас к кризисным относят 99 моногродов. Наиболее проблемные моногорода расположены в Челябинской области, Забайкальском крае, Хакасии и Карелии.

Материалы по теме
Челябинские рабочие предложили легализовать крепостное право
В Коми после закрытия шахты жители стали продавать свои квартиры за бесценок
Жители моногорода Северск вышли на митинг против ликвидации местного химкомбината
Сейчас на главной
Политологи спрогнозировали рост числа протестных акций в России
Горячие новости
Политологи спрогнозировали рост числа протестных акций в России
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало доклад «Неполитический протест в регионах», в котором говорится о росте числа протестных акций в стране
На популярных у россиян турецких курортах введут «налог на проживание»
Горячие новости
На популярных у россиян турецких курортах введут «налог на проживание»
По замыслу властей страны, отели должны платить налог, как со стоимости размещения туриста, так и с оказываемых ему услуг, в том числе питания и пользования бассейном
Компания Apple представила новые наушники AirPods Pro за 20 тысяч рублей
Горячие новости
Компания Apple представила новые наушники AirPods Pro за 20 тысяч рублей
Американская компания Apple представила новую версию беспроводных наушников AirPods. Новинка в отличие от своих предшественников выполнена в виде вакуумных наушников-вкладышей
Горячие новости
Это сестра, у кого надо сестра
Telegram-канал «Другой Ролдугин» сообщил о резком падении цены на участок леса в Московской области незадолго до того, как его арендовала фирма ООО «Рекреационный комплекс „Кедр“» сестры жены главы Минобороны Сергея Шойгу Елены Антипиной
Амнистия есть амнистия
Горячие новости
Амнистия есть амнистия
Зампред Верховного суда России Владимир Давыдов отменил решение судьи ВС Александра Ботина, который ранее признал законным изъятие сотрудниками ФСБ декларации об амнистии капитала
Власти Болгарии высылают российского дипломата из-за подозрений в шпионаже
Горячие новости
Власти Болгарии высылают российского дипломата из-за подозрений в шпионаже
Власти Болгарии в минувший понедельник, 28 октября, объявили о высылке российского дипломата. Такое решение было принято по результатам ресследования по факту осуществления шпионской деятельности
Россияне просят оправдать расстрелявшего сослуживцев солдата и собирают деньги на адвоката
Горячие новости
Россияне просят оправдать расстрелявшего сослуживцев солдата и собирают деньги на адвоката
На портале Change.org появилась петиция с требованием оправдать 20-летнего солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу по словим сослуживцам
Авторская колонка
Президент Пиньера - совсем не Пиночет
Миллион протестующих на улицах Чили. Думаете, это протест против «кровавого режима»? Наоборот, это протест против толкового президента Пиньеры, который обеспечивает стране экономический рост по-честному, по-капиталистически
Пьяных Глеб
Дмитрий Медведев распорядился открыть игорную зону в Ялте
Горячие новости
Дмитрий Медведев распорядился открыть игорную зону в Ялте
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил министрам создать в Ялте игорную зону «Золотой берег». Об этом говорится в распоряжении премьер-министра от 22 октября
Кремль отложил отставки губернаторов из-за отопительного сезона
Горячие новости
Кремль отложил отставки губернаторов из-за отопительного сезона
Администрация президента решила перенести на более поздний срок обновление губернаторского корпуса. Губернаторопад ожидается не осенью текущего года, а весной следующего
Не допустить расправы над достойным гражданином России
Горячие новости
Не допустить расправы над достойным гражданином России
Российские ученые, журналисты, правозащитники и деятели культуры написали письмо в поддержку руководителя карельского отделения центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, которого обвиняют в растлении приемной дочери
Гендиректор «Останкино» предупредил о сбоях в вещании из-за долгов Первого канала
Горячие новости
Гендиректор «Останкино» предупредил о сбоях в вещании из-за долгов Первого канала
Гендиректор «Останкино» отметил, что такое происходит впервые за 51-летнюю практику. Г-н Шубин отметил, что в таких условиях он не может гарантировать полную работоспособность телецентра
Отец солдата, расстрелявшего сослуживцев, назвал причиной происшествия дедовщину
Горячие новости
Отец солдата, расстрелявшего сослуживцев, назвал причиной происшествия дедовщину
Отец солдата Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, рассказал, что узнал подробности о происшествии в интернете
Жители Элисты требуют отставки нового мэра
Горячие новости
Жители Элисты требуют отставки нового мэра
В минувшие выходные в Элисте прошел митинг с требованием отставки мэра города Дмитрия Трапезникова, который был назначен на эту должность в конце сентября 2019 года. В акции протеста приняли участие около 4 тысяч человек
В Сирии пропали россиянки с детьми, сбежавшие из тюрьмы для семей боевиков
Горячие новости
В Сирии пропали россиянки с детьми, сбежавшие из тюрьмы для семей боевиков
В Сирии пропали около 50 российских гражданок с детьми, которые ранее смогли выбраться из лагеря Айн-Исса. Этот лагерь известен как тюрьма для семей боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»
По всей России прошла волна пикетов к юбилею Александра Шестуна 
Горячие новости
По всей России прошла волна пикетов к юбилею Александра Шестуна 
С середины недели активисты начали выходить на одиночные пикеты, приуроченные к юбилейному дню рождения Александра Шестуна, который уже полтора года находится за решеткой по сфабрикованному уголовному дел
Авторская колонка
Царь и ЦАР
Всё как-то складывается в одну кучку и связывается в одну цепочку. Всё логично. На этой неделе в Сочи прошел саммит России и Африки, где Россия сделала большую ставку на банановые республики. Это не расизм, это не оскорбление
Орехъ Антон
Утром бутылки, вечером проездной
Горячие новости
Утром бутылки, вечером проездной
Министерство транспорта России в рамках популяризации раздельного сбора мусора предложило установить на станциях метрополитена автоматы по приему пластиковых и алюминиевых бутылок