Политологи спрогнозировали рост числа протестных акций в России
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало доклад «Неполитический протест в регионах», в котором говорится о росте числа протестных акций в стране
Фото: promdevelop.ru
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало доклад «Неполитический протест в регионах», в котором говорится о росте числа протестных акций в стране.
Авторы этого доклада считают, что дальнейший рост протестов будет связан с мусорной реформой. Кроме того, нынешние протесты в России перестали быть территориально локализованы. Например, бессрочный протест против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области поддержали во многих городах страны.
Глава АПЭК Дмитрий Орлов отмечает, что социальный протест в регионах может политизироваться из-за консолидации различных групп и объединения требований в условиях их «длительного неудовлетворения» и продолжающегося падения доходов.