На популярных у россиян турецких курортах введут «налог на проживание»
По замыслу властей страны, отели должны платить налог, как со стоимости размещения туриста, так и с оказываемых ему услуг, в том числе питания и пользования бассейном
В Турции с 1 апреля 2020 года будет действовать так называемый «налог на проживание», что приедет к росту стоимости путевок.
Представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщил агентству ТАСС, что «налог на проживание» коснется всех объектов недвижимости. По замыслу властей страны, отели должны платить налог, как со стоимости размещения туриста, так и с оказываемых ему услуг, в том числе питания и пользования бассейном.
Ставка нового налога в 2020 году составит 1% от совокупной стоимости оказанных туристу услуг, а в 2021 году ставка вырастет уже до 2%.
В АТОР сообщили, что «налог на проживание» будет включаться в стоимость путевок.