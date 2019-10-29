Компания Apple представила новые наушники AirPods Pro за 20 тысяч рублей
Американская компания Apple представила новую версию беспроводных наушников AirPods. Новинка в отличие от своих предшественников выполнена в виде вакуумных наушников-вкладышей
Американская компания Apple представила новую версию беспроводных наушников AirPods. Новинка в отличие от своих предшественников выполнена в виде вакуумных наушников-вкладышей.
Кроме того, AirPods Pro получили функцию активного шумоподавления. Наушники используют два микрофона, которые подстраивают звучание в соответствии с «геометрией уха и положением наушников». Наружный микрофон анализирует внешние звуки, а сами наушники компенсируют их обратной звуковой волной той же амплитуды. Остаточные шумы помогает убрать внутренний микрофон, сообщили разработчики.
В Apple также рассказали, что у AirPods Pro есть и так называемый «прозрачный» режим, в котором можно помимо музыки будет слышен и внешний мир, напрмер, звук приближающегося к пользователю автомобиля.
Переключиться с активного шумоподавления на «прозрачный» режим можно с помощью датчика на корпусе наушников.
И, наконец, наушники AirPods Pro разработчики сделали устойчивыми к воздействию воды и пота.
Стоимость AirPods Pro в России составит 20 тысяч 990 рублей. В продаже наушники появятся в начале ноября. Для сравнения обычные AirPods будут стоить 13 тысяч 490 рублей.