Арендованная фирмой родственницы министра обороны земля подешевела с 3 млрд до 711 тысяч рублей
Telegram-канал «Другой Ролдугин» сообщил о резком падении цены на участок леса в Московской области незадолго до того, как его арендовала фирма ООО «Рекреационный комплекс „Кедр“» сестры жены главы Минобороны Сергея Шойгу Елены Антипиной
Telegram-канал «Другой Ролдугин» сообщил о резком падении цены на участок леса в Московской области незадолго до того, как его арендовала фирма ООО «Рекреационный комплекс „Кедр“» сестры жены главы Минобороны Сергея Шойгу Елены Антипиной.
Речь идет о нетронутом застройкой подмосковном лесе, который ранее находился в собственности у Российской Федерации. Стоимость пяти участков общей площадью 60 гектар составляла 3 млрд рублей.
«Кедр» Елены Антипиной арендовал у РФ эти участки «для осуществления рекреационной деятельности». Однако спустя некоторое время кадастровая стоимость этой земли подешевела до 711 тысяч рублей (в 4 тысячи раз), а использовать ее разрешили для «иных видов жилой застройки».
Кроме того, в базе Росреестра эти участки больше не числятся как собственность Российской Федерации, а новый владелец земли не указан.
«Еще не поняли, для чего скукожилась оценочная стоимость земли? Да чтобы ее можно было распродать олигархам и фэсэошникам под дворцы, предварительно выкупив за копейки у области, которую возглавляет как раз сын друга Шойгу Андрей Воробьев», - сообщает «Другой Ролдугин».