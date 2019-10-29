Зампред Верховного суда отменил решение о законности использования силовиками декларации об амнистии капитала
Зампред Верховного суда России Владимир Давыдов отменил решение судьи ВС Александра Ботина, который ранее признал законным изъятие сотрудниками ФСБ декларации об амнистии капитала
Зампред Верховного суда России Владимир Давыдов отменил решение судьи ВС Александра Ботина, который ранее признал законным изъятие сотрудниками ФСБ декларации об амнистии капитала. Такое решение Ботин принял во время рассмотрения жалобы совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Напомним, сотрудники ФСБ изъяли декларацию об амнистии капитала Валерия Израйлита и использовали ее для возбуждения против него уголовного дела о незаконном выводе капиталом. При этом законодательство запрещает использовать декларации об амнистии капитала против предпринимателей.
Судья Александр Ботин отказался передать жалобу адвокатов Валерия Израйлита в кассационную инстанцию. Судья Владимир Давыдов в свою очередь решил, что доводы адвокатов бизнесмена следует рассмотреть в суде первой инстанции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Верховного суда РФ, сообщают «Ведомости».
Источник издания в федеральных органах власти сообщил изданию, что такое решение было принято «на самом высоком уровне». В Кремле заявили, что история г-на Израйлита не должна повториться и бизнес должен получить гарантии того, что раскрытые ими сведения в рамках амнистии капитала не будут использованы против них.
Ранее эксперты называли использование декларации в уголовном деле опасным прецедентом, подрывающим доверие к амнистии капитала.