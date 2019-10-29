Власти Болгарии высылают российского дипломата из-за подозрений в шпионаже
Власти Болгарии в минувший понедельник, 28 октября, объявили о высылке российского дипломата. Такое решение было принято по результатам ресследования по факту осуществления шпионской деятельности
Власти Болгарии в минувший понедельник, 28 октября, объявили о высылке российского дипломата. Такое решение было принято по результатам ресследования по факту осуществления шпионской деятельности.
Агентство Bloomberg сообщает, что болгарские правоохранительные органы подозревают российского дипломата в шпионаже. По данным силовиков, с сентября 2018 года гражданин России в статусе дипломата «осуществлял разведывательную деятельность, проводя регулярные встречи с болгарскими гражданами, в том числе с чиновником, который имел доступ к секретной информации Республики Болгария, Евросоюза и НАТО».
В материалах расследования говорится, что целью таких встреч было получение важной информации за материальное вознаграждение.
В МИД России пока не прокомментировали сообщения о высылке своего сотрудника из Болгарии.