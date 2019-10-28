Россияне просят оправдать расстрелявшего сослуживцев солдата и собирают деньги на адвоката
На портале Change.org появилась петиция с требованием оправдать 20-летнего солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу по словим сослуживцам
На портале Change.org появилась петиция с требованием оправдать 20-летнего солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу по словим сослуживцам. Напомним, что в результате происшествия погибли восемь человек.
Авторы петиции считают, что на преступление Рамиля Шамсутдинова толкнула дедовщина в армии. В этой связи они требуют отправить солдата на реабилитацию и оправдать его.
Петиция уже собрала более 7 тысячи голосов.
Одновременно с этим сообщество «Тихий Барин» в соцсети «ВКонтакте» объявило сбор средств для отца солдата Салима Шасутдинова, чтобы он смог доехать до воинской части в поселке Горный Забайкальского края и выяснить обстоятельства происшествия. Также собранные средства пойдут на оплату адвоката для срочника.
«Мы никто не в праве судить других людей. И никто не знает по какой причине был совершен этот поступок. Помогать или нет это ваше личное решение», - говорится в сообщении о сборе средств.