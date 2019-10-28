Дмитрий Медведев распорядился открыть игорную зону в Ялте
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил министрам создать в Ялте игорную зону «Золотой берег». Об этом говорится в распоряжении премьер-министра от 22 октября
Фото: m.sports.ru
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил министрам создать в Ялте игорную зону «Золотой берег». Об этом говорится в распоряжении премьер-министра от 22 октября.
Согласно этому распоряжению, игорную зону планируется открыть на площади 147 тысяч кв.м. Мэр Ялты Алексей Челпанов в свою очередь сообщил, что под «Золотой берег» власти уже выделили участок в поселке Кацивели, который находится за пределами населенного пункта.
Отметим, что сейчас в России функционируют четыре игорных зоны: в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. В конце прошлого года была ликвидирована игорная зона «Азов-Сити».