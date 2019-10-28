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Политика
28 октября 11:59

Кремль отложил отставки губернаторов из-за отопительного сезона

Администрация президента решила перенести на более поздний срок обновление губернаторского корпуса. Губернаторопад ожидается не осенью текущего года, а весной следующего

Кремль отложил отставки губернаторов из-за отопительного сезона
Фото: cdelat.ru

Администрация президента решила перенести на более поздний срок обновление губернаторского корпуса. Губернаторопад ожидается не осенью текущего года, а весной следующего.

Источники «Ведомостей» сообщают, что несколько губернаторов уйдут в отставку в конце ноября, но массовая ротация региональных кадров пройдет весной. Соответствующее решение в Кремле приняли в связи с тем, что действующие главы регионов должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме.

Также сообщается, что кремлевские чиновники начали комплексный аудит общественно-политической ситуации в регионах, где в 2020 году планируются выборы. Это Камчатский край, Архангельская область, Еврейская АО, Краснодарский край, Ростовская область, республика Чувашия, Ханты-Мансийский округ, Калужская область, Иркутская область.

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