Кремль отложил отставки губернаторов из-за отопительного сезона
Администрация президента решила перенести на более поздний срок обновление губернаторского корпуса. Губернаторопад ожидается не осенью текущего года, а весной следующего
Администрация президента решила перенести на более поздний срок обновление губернаторского корпуса. Губернаторопад ожидается не осенью текущего года, а весной следующего.
Источники «Ведомостей» сообщают, что несколько губернаторов уйдут в отставку в конце ноября, но массовая ротация региональных кадров пройдет весной. Соответствующее решение в Кремле приняли в связи с тем, что действующие главы регионов должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме.
Также сообщается, что кремлевские чиновники начали комплексный аудит общественно-политической ситуации в регионах, где в 2020 году планируются выборы. Это Камчатский край, Архангельская область, Еврейская АО, Краснодарский край, Ростовская область, республика Чувашия, Ханты-Мансийский округ, Калужская область, Иркутская область.