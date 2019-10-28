Российские общественные деятели написали письмо в защиту арестованного Юрия Дмитриева
Российские ученые, журналисты, правозащитники и деятели культуры написали письмо в поддержку руководителя карельского отделения центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, которого обвиняют в растлении приемной дочери
Российские ученые, журналисты, правозащитники и деятели культуры написали письмо в поддержку руководителя карельского отделения центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, которого обвиняют в растлении приемной дочери.
Письмо в поддержку правозащитника подписали около 200 человек. Среди подписантов Светлана Алексиевич, Людмила Улицкая, Джонатан Литтел, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Григорий Явлинский, Владимир Познер, Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, сообщает «Дождь».
Авторы письма отмечают, что инициаторы уголовного дела против Юрия Дмитриева «стремятся любой ценой не допустить оправдания, очернить и посадить правозащитника, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел, незаконное - уже около трех лет - содержание невиновного человека под стражей и в психиатрических учреждениях».
Подписавшие письмо общественные деятели призвали следить за делом Юрия Дмитриева и не допустить того, чтобы карельские силовики расправились с достойным гражданином России, который посвятил тридцать лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти о наших согражданах и гражданах иных государств, безвинно погибших во времена «Большого террора»».