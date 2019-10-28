Гендиректор «Останкино» предупредил о сбоях в вещании из-за долгов Первого канала
Гендиректор «Останкино» отметил, что такое происходит впервые за 51-летнюю практику. Г-н Шубин отметил, что в таких условиях он не может гарантировать полную работоспособность телецентра
Гендиректор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Михаил Шубин записал видеообращение, в котором рассказал о лавинообразном росте аварийности в телецентре в последние три-четыре года. Гендиректор «Останкино» отметил, что такое происходит впервые за 51-летнюю практику. Г-н Шубин отметил, что в таких условиях он не может гарантировать полную работоспособность телецентра.
Шубин также сообщил, что из-за финансовых трудностей «Останкино» вынуждено сократить штат и оставить только тех сотрудников, которые напрямую обеспечивают работоспособность телецентра. «Ведомости» сообщают, что увольнения в «Останкино» начались еще в конце августа. На сегодняшний день под сокращение попали 200 человек.
Гендиректор телецентра объяснил текущие проблемы тем, что Первый канал и его подрядчики оставляют «Останкино» почти без трети доходов.
В пресс-службе Первого канала в ответ на обвинения заявили, что компания осуществит выплаты «Останкино» в соответствии с договорными обязательствами.