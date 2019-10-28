Отец солдата, расстрелявшего сослуживцев, назвал причиной происшествия дедовщину
Отец солдата Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, рассказал, что узнал подробности о происшествии в интернете
Отец солдата Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, рассказал, что узнал подробности о происшествии в интернете.
В беседе с порталом 72.ru мужчина сообщил, что никто из представителей Минобороны с ним не связывался. Ему удалось пообщаться только с назначенным адвокатом его сына. Защитник в свою очередь рассказал, что Рамиль в целом находится в хорошем состоянии. В рамках дела ему назначены психиатрическая и другие экспертизы.
Салим Шамсутдинов также сообщил, что за неделю до инцидента Рамиль сообщил родителям, что собирается перейти на службу по контракту и попросил прислать необходимые документы.
Отец солдата также выразил мнение, что на преступление его сына могла толкнуть дедовщина в армии. «Я работал в УМВД, знаю, как эта система работает», - заявил Салим Шамсутдинов.
Напомним, 25 октября солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов при смене караула открыл огонь по своим сослуживцам. В результате происшествия восемь человек скончались, двое ранены. Сам солдат сразу же сдался бойцам спецназа.