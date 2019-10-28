В Элисте прошел массовый митинг за отставку мэра города Дмитрия Трапезникова
В минувшие выходные в Элисте прошел митинг с требованием отставки мэра города Дмитрия Трапезникова, который был назначен на эту должность в конце сентября 2019 года. В акции протеста приняли участие около 4 тысяч человек
В минувшие выходные в Элисте прошел митинг с требованием отставки мэра города Дмитрия Трапезникова, который был назначен на эту должность в конце сентября 2019 года. В акции протеста приняли участие около 4 тысяч человек.
Один из организаторов акции Бадма Бюрчиев сообщил «МБХ медиа», что митинг состоялся, хотя городские власти пытались помешать его проведению. Активист рассказал, что ночью накануне митинга неизвестные вырвали несколько досок на сцене, облепили все лентой и пытались сделать вид, что на месте проведения акции идут ремонтные работы.
Изначально мэрия Элисты отказала организаторам в проведении акции протеста, однако городской суд признал отказ в согласовании митинга незаконным.
Участники митинга приняли резолюцию о создании инициативной группы по проведению референдума о введении института прямых выборов мэра Элисты, немедленной отставки Дмитрия Трапезникова и роспуска городской думы, поскольку депутаты не оправдали доверия народа.
От Трапезникова элистинцы потребовали также, чтобы после отставки он покинул территорию Калмыкии.
Напомним, что Дмитрий Трапезников ранее занимал должность и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В конце сентября он был назначен и.о. мэра Элисты по рекомендации главы Калмыкии Бату Хасикова.