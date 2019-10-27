В Сирии пропали россиянки с детьми, сбежавшие из тюрьмы для семей боевиков
В Сирии пропали около 50 российских гражданок с детьми, которые ранее смогли выбраться из лагеря Айн-Исса. Этот лагерь известен как тюрьма для семей боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»
В Сирии пропали около 50 российских гражданок с детьми, которые ранее смогли выбраться из лагеря Айн-Исса. Этот лагерь известен как тюрьма для семей боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
По данным «Русской службы BBC», лагерь, который последнее время находился под контролем курдского ополчения, остался без охраны после начала военной операции в Сирии турецкими войсками.
Родственница одной женщины, которая находилась в лагере, рассказала, что курды перед уходом сожгли все палатки. Женщины с детьми сбились в группу и ушли в сторону границы с Турцией. По некоторым данным, россиянок забрали военные, после чего они перестали выходить на связь. В последний раз они связывались с родственниками 17 октября из города Телль-эль-Абьяд, что на границе Сирии и Турции.
Также сообщается, что россиянки еще в лагере записали видеообращение к властям РФ с просьбой оказать им помощь в возвращении домой. Аудиозаписи РБК предоставила член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова.
Правозащитница отметила, что многие гражданки России выразили сожаление о том, что отправились в Сирию вслед за своими мужьями.