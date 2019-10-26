По всей России прошла волна пикетов к юбилею Александра Шестуна
С середины недели активисты начали выходить на одиночные пикеты, приуроченные к юбилейному дню рождения Александра Шестуна, который уже полтора года находится за решеткой по сфабрикованному уголовному дел
Десятки людей в разных городах страны вышли с плакатами в поддержку экс-главы Серпуховского района.
С середины недели активисты начали выходить на одиночные пикеты, приуроченные к юбилейному дню рождения Александра Шестуна, который уже полтора года находится за решеткой по сфабрикованному уголовному делу.
Люди приносили с собой плакаты с разными слоганами: «Я/МЫ АЛЕКСАНДР ШЕСТУН», «ТЫ НЕ ОДИН!», «Александр, с днем рождения!» и уже ставший традиционным - «Свободу Шестуну».
В акции, целью которой было еще раз привлечь внимание к незаконному содержанию Шестуна под стражей и выразить ему поддержку, приняли участие гражданские активисты из Санкт-Петербурга, Мурманска, Нальчика, Архангельска, Кирова, Костромы и других городов.
Наиболее массово акция прошла в Москве, где было несколько точек пикетов, в том числе, у станций метро, у СИЗО «Матросская тишина», где сейчас находится Шестун, у Администрации Президента и даже на Красной площади.
Жители Серпуховского района, у которых Александр Шестун в бытность главой муниципалитета пользовался особым уважением, кроме участия в пикетах, записали теплые слова поздравлений и поддержки для юбиляра.
Александр Шестун был арестован в июне 2018 года, и за это время сменил несколько московских СИЗО. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии «Матросской тишины» с диагнозом кахексия (большая потеря веса), вызванным длительными протестными голодовками.
Открытая борьба с мусорной мафией, а также отстаивание прямых выборов и муниципального самоуправления стало причиной политического уголовного преследования Александра Шестуна. Несмотря на тяжелое состояние здоровья и то, что его дело разваливается за неимением веских оснований, суд постоянно продлевает Шестуну содержание под стражей.