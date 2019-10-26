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26 октября 09:11

По всей России прошла волна пикетов к юбилею Александра Шестуна 

С середины недели активисты начали выходить на одиночные пикеты, приуроченные к юбилейному дню рождения Александра Шестуна, который уже полтора года находится за решеткой по сфабрикованному уголовному дел

По всей России прошла волна пикетов к юбилею Александра Шестуна 

Десятки людей в разных городах страны вышли с плакатами в поддержку экс-главы Серпуховского района. 

С середины недели активисты начали выходить на одиночные пикеты, приуроченные к юбилейному дню рождения Александра Шестуна, который уже полтора года находится за решеткой по сфабрикованному уголовному делу. 

Люди приносили с собой плакаты с разными слоганами: «Я/МЫ АЛЕКСАНДР ШЕСТУН», «ТЫ НЕ ОДИН!», «Александр, с днем рождения!» и уже ставший традиционным - «Свободу Шестуну». 

В акции, целью которой было еще раз привлечь внимание к незаконному содержанию Шестуна под стражей и выразить ему поддержку, приняли участие гражданские активисты из Санкт-Петербурга, Мурманска, Нальчика, Архангельска, Кирова, Костромы и других городов. 

Наиболее массово акция прошла в Москве, где было несколько точек пикетов, в том числе, у станций метро, у СИЗО «Матросская тишина», где сейчас находится Шестун, у Администрации Президента и даже на Красной площади. 

Жители Серпуховского района, у которых Александр Шестун в бытность главой муниципалитета пользовался особым уважением, кроме участия в пикетах, записали теплые слова поздравлений и поддержки для юбиляра. 

Александр Шестун был арестован в июне 2018 года, и за это время сменил несколько московских СИЗО. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии «Матросской тишины» с диагнозом кахексия (большая потеря веса), вызванным длительными протестными голодовками. 

Открытая борьба с мусорной мафией, а также отстаивание прямых выборов и муниципального самоуправления стало причиной политического уголовного преследования Александра Шестуна. Несмотря на тяжелое состояние здоровья и то, что его дело разваливается за неимением веских оснований, суд постоянно продлевает Шестуну содержание под стражей.

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