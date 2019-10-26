Минтранс предложил установить в метро автоматы по обмену пластиковых бутылок на проездные билеты
Министерство транспорта России в рамках популяризации раздельного сбора мусора предложило установить на станциях метрополитена автоматы по приему пластиковых и алюминиевых бутылок
Министерство транспорта России в рамках популяризации раздельного сбора мусора предложило установить на станциях метрополитена автоматы по приему пластиковых и алюминиевых бутылок. За сдачу тары пассажиры смогли бы получать скидки на оплату проезда в общественном транспорте. Аналогичные автоматы по приему на переработку у населения пластиковых бутылок давно и успешно работают в некоторых европейских городах.
Информация о планах Минтранса установить на станциях метрополитена так называемые фандоматы сообщает Telegram-канале «Зеленый Змий». Инициатором экологического проекта выступает ООО «Зеленая собака». В компании предложили зачислять деньги от сдаваемых москвичами пластиковых и стеклянных бутылок, а также алюминиевых банок на карты «Тройка».
Сейчас в обсуждении этой инициативы участвуют Минприроды, Минпромторг, Российскиq экологическиq оператор (РЭО), ФНС, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, ОАО «РЖД», сообщает РБК.
Гендиректор ООО «Зеленая собака» Андрей Иванов рассказал, что в этом году фандоматы были установлены в Риме. Там пластиковые бутылки сдают в обмен на проездные билеты на метро. В Италии за одну бутылку автомат дает пять евроцентов, а разовая поездка в метро стоит 1,5 евро.