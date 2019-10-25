В Госдуме предложили сократить показ рекламы перед киносеансом до 10 минут
Зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) сообщил, что формат, в котором реклама занимает 15–20% сеанса, в кинотеатре неприемлем
Депутаты Госдумы после похода в кинотеатр предложили сократить рекламное время перед показом фильмов до 10 минут.
Зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) сообщил, что формат, в котором реклама занимает 15–20% сеанса, в кинотеатре неприемлем.
Парламентарий отметил, что зритель уже потратил деньги на билет, еду и напитки, поэтому показывать ему слишком много рекламных роликов несправедливо.
Андрей Свинцов отметил, что не выступает за полную отмену рекламы перед показом фильмов, но этот блок было бы неплохо сократить до 10 минут.
Ранее Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело проект поправок в закон «О рекламе», которые предполагают сокращение рекламного времени перед показом фильма в кинотеатрах. Сейчас максимальное время показа рекламы перед началом фильма составляет 35 минут. Петербургские депутаты предлагают сократить рекламный блок до 20 минут, а также обязать кинопрокатчиков указывать реальное время начала киносеанса, сообщает портал «Мойка 78».