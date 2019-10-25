Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов
Российские автомобилисты стали больше тратить денег на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. За последний год водители стали платить на пять рублей больше (с 496 до 531 рубля)
Российские автомобилисты стали больше тратить денег на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. За последний год водители стали платить на пять рублей больше (с 496 до 531 рубля).
Больше всего на штрафы тратят автомобилисты из Москвы (в среднем 582 рублей в год). Далее идут жители Красноярска (579 рублей) и Самары (531 рубль).
Меньше всего платят автомобильные штрафы в Волгограде (436 рублей), Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рубля), сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на сервис «Яндекс.Деньги».
В исследовании отмечается, что российские водители стали активней оплачивать штрафы за нарушение ПДД после введения скидки в 50% на оплату в течение 20 суток.
«Яндекс.Деньги» также подсчитали, что средний чек за бензин в России составил 819 рублей. Самый большой чек за топливо зафиксирован в Омске (1204 рубля). В Перми средний чек за бензин составляет 1196 рубля, а в Москве 1129 рублей. Самый низкий чек оказался в Волгограде - 622 рубля.