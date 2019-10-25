Российские экономисты сочли слишком оптимистичным проект федерального бюджета
Экономисты МГУ, ВШЭ и РАНХиГС раскритиковали проект федерального бюджета на 2020−2022 годы за излишний оптимизм экономического прогноза, который лег в основу бюджета
Экономисты МГУ, ВШЭ и РАНХиГС раскритиковали проект федерального бюджета на 2020−2022 годы за излишний оптимизм экономического прогноза, который лег в основу бюджета.
Так, базовый вариант макроэкономического прогноза на 2020−2022 годы предусматривает рост ВВП в 2020 году на 1,7%, 3,1% в 2021 году и 3,2% в 2022 году. Этот прогноз также предполагает рост экономики на 1,3%. Экономисты считают такие показатели слишком оптимистичными, сообщает РБК.
Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара считают рост ВВП на уровне 1,7% в следующем году «нереальным» с учетом прогнозируемого снижения темпов внешнего спроса и снижения темпов роста потребительского кредитования с 24 до 4%. Кроме того, нельзя исключать снижения внешнего спроса на нефть и падения цен на «черное золото».