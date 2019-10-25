Сотовые операторы по требованию ФСБ будут отключать связь с целыми странами
ФСБ в рамках борьбы с телефонным терроризмом и ложным минированием зданий будет отключать связь с целыми странами на срок до шести месяцев. С соответствующей инициативой выступили в Совете безопасности
Федеральная служба безопасности России в рамках борьбы с телефонным терроризмом и ложным минированием зданий будет отключать связь с целыми странами на срок до шести месяцев. С соответствующей инициативой выступили в Совете безопасности.
На прошлой неделе аналитический центр «Форум» направил в Минкомсвязь и ФСБ результаты работы межведомственной группы, участие в которой помимо чиновников принимали представители сотовых операторов, в виде пакета поправок в законодательство.
По данным РБК, эксперты предлагают обязать операторов сотовой связи блокировать по требованию ФСБ трафик в направлении определенной страны, если с этой территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о заложенных взрывных устройствах. Блокировать связь со страной оператор сможет на срок до 180 дней.
Сотовый оператор обязан заблокировать как голосовую связь, так и передачу данных в направлении определенной страны или другого оператора связи.
«Проблема с телефонным терроризмом стоит довольно остро, поэтому первоочередная задача была в том, чтобы найти быстрое и эффективное решение», - считают власти.