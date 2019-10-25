Пассажирам «Аэрофлота» с «золотыми картами» ограничили доступ в бизнес-залы 27 аэропортов
Авиакомпания «Аэрофлот» с 25 октября ограничит доступ в бизнес-залы восьми аэропортов своим пассажирам с «золотыми картами» программы лояльности
Авиакомпания «Аэрофлот» с 25 октября ограничит доступ в бизнес-залы восьми аэропортов своим пассажирам с «золотыми картами» программы лояльности.
Для VIP-клиентов будут закрыты бизнес-залы аэропортов Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Мурманска, Ставрополя, Томска, Тюмени и Челябинска.
Одновременно с этим с 25 октября для клиентов «Аэрофлота» станет вновь доступен бизнес-зал аэропорта Магаса.
С 15 августа текущего года перевозчик в общей сложности ввел ограничения на доступ в бизнес-залы клиентам с «золотыми картами» 27 аэропортов. Такое решение в авиакомпании объяснили нежеланием аэропортов снижать стоимость обслуживания VIP-пассажиров. Сейчас обслуживание каждого участника программы лояльности обходится «Аэрофлоту» в 4 тысячи рублей. Перевозчик пытается снизить эту стоимость до 2 тысяч рублей, сообщает «КоммерсантЪ».