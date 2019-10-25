Немецкие депутаты осудили компанию Urenco за поставки ядерных отходов в Россию
Немецкие депутаты осудили действия компании Urenco, которая недавно возобновила экспорт урановых «хвостов» в Россию. Соответствующее решение компании парламентарии назвали «безответственным»
Немецкие депутаты осудили действия компании Urenco, которая недавно возобновила экспорт урановых «хвостов» в Россию. Соответствующее решение компании парламентарии назвали «безответственным».
Депутат и председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Бундестага Сильвия Коттинг-Уль заявила, что действия немецких бизнесменов говорят о том, что им «совершенно безразлична опасность для людей и окружающей среды». По ее словам, Urenco имела возможность прекратить поставки отходов обогащения урана, но не сделала этого.
«Это изменение экспорта в Россию, очевидно, связано с тем, что значительные объемы ядерных отходов в России утилизируются дешево», - отметил депутат Хубертус Здебель.
К концу 2022 года в Россию прибудут 12 тыс. тонн радиоактивного материала. Из них 3,6 тыс. тонн уже доставлены в страну. Г-н Здебель отметил, что в Urenco действует «безответственный магазин по торговле ядерными отходами». В Германии за экспорт опасных отходов отвечают федеральное управление по экспорту и экономике и федеральное министерство окружающей среды.
«Это настоящий скандал. И то, что Urenco управляет таким плохим бизнесом, и то, что федеральное министерство окружающей среды ничего не делает для того, чтобы остановить этот экспорт ядерных отходов», - заявил депутат Здебель.
Немецкие депутаты потребовали от Urenco остановить поставки урановых «хвостов» в Россию.
Ранее о возобновлении поставок радиоактивных отходов с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау в Россию сообщила экологическая организация Greenpeace. Урановые хвосты привозят на «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, входит в госкорпорацию «Росатом») в Новоуральске Свердловской области. В подтверждение своих слов экологи опубликовали снимки со спутников сервиса Google.Maps.
В пресс-службе УЭХК порталу Znak.com сообщили, что предприятие не имеет никакого отношения к утилизации радиоактивных отходов, и сообщили, что по закону ввоз таких отходов в Россию невозможен.
Экологи сообщают, что официально урановые «хвосты» ввозят не как радиоактивные отходы, а как материал на дообогащение. Однако в «Гринпис» уверены, что речь идет вовсе не об оказании услуг по дообогащению. По их данным, 90% от массы «хвостов» вторичной переработке не поддается и после дообогащения остается в Новоуральске.