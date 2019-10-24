Синоптики предупредили водителей о внезапном наступлении «автомобильной зимы»
Синоптики предупредили россиян о внезапном наступлении «автомобильной зимы». Речь идет о периоде, когда владельцам транспортных средств необходимо поменять летнюю резину на зимнюю
Синоптики предупредили россиян о внезапном наступлении «автомобильной зимы» в московском регионе. Речь идет о периоде, когда владельцам транспортных средств необходимо поменять летнюю резину на зимнюю.
В «Гисметео» сообщили, что под «автомобильной зимой» понимается период, когда автомобилистам следует менять летнюю резину на зимнюю. Основным критерием ее наступления считается устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку плюс 5 в сторону понижения.
В этом году осень выдалась теплая, поэтому «автомобильная зима» наступит примерно на две недели позже. При этом, говорят синоптики, это произойдет резко. Среднесуточная температура понизится сразу на 10 градусов.
«Пойдет снег, местами появится небольшой снежный покров. На дорогах прогнозируется первая гололедица», - сообщили метеорологи.