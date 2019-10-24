Дмитрий Медведев запретил членам «Единой России» участвовать в выборах как самовыдвиженцы
Дмитрий Медведев потребовал от членов «Единой России» прекратить практику выдвижения на выборные должности в качестве самовыдвиженцев. Премьер-министр и лидер партии власти заявил, что членам «ЕР» не пристало прятать свою партийную принадлежность
Глава правительства Дмитрий Медведев потребовал от членов «Единой России» прекратить практику выдвижения на выборные должности в качестве самовыдвиженцев. Премьер-министр и лидер партии власти заявил, что членам «ЕР» не пристало прятать свою партийную принадлежность.
«Эту практику нужно прекратить. Если губернатора поддерживает «Единая Россия», почему он прячется? Сторонники партии начинают сомневаться и могут не проголосовать вообще. А те, кто не собирался голосовать за «Единую Россию», все равно за него (самовыдвиженца) не проголосуют», - заявил Дмитрий Медведев, слова которого приводит РБК.
Заявление Дмитрия Медведева прозвучало на встрече с 13 губернаторами, которые возглавят региональные отделения «Единой России», в штаб-квартире партии власти на Кутузовском проспекте.
На этой встрече присутствовали губернаторы, которые участвовали в выборах в качестве самовыдвиженцев. Это, например, глава Приморского края Олег Кожемяко.
Ранее сообщалось, что в связи с резким падением рейтинга «Единой России» после принятия непопулярного закона о повышении пенсионного возраста, Кремль разрешил партийным кандидатам избираться в качестве самовыдвиженцев. Аналогичным образом поступили и многие провластные кандидаты в депутаты Мосгордумы на сентябрьских выборах 2019 года. При этом уже после выборов «самовыдвиженцы» сформировали фракцию «Единая Россия».
В свою очередь депутаты от «Справедливой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает партийным кандидатам участвовать в выборах как самовыдвиженцы. Справороссы привели в пример ситуацию в Мосгордуме и заявили, что в данном случае единороссы ввели избирателей в заблуждение.